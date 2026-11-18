Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'018 Punkten liegt. Bei 58,50 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27'651 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 119,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,61 Prozent.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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