Um 12:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 58,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'109 Punkten notiert. Bei 58,60 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 16'059 Stück.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Bei 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 10,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 11.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,25 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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