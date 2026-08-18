Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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18.08.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag in Rot
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 75,50 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 75,50 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'283 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'992 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 71,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,44 Prozent.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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