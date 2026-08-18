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18.08.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 75,45 EUR.

Bilfinger
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Um 16:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 75,45 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'974 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 75,30 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 34'511 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 3,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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