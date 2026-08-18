Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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18.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 76,05 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'156 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 76,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'106 Bilfinger SE-Aktien.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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