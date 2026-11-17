Um 09:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 59,60 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'275 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 59,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'354 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 116,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Mit Abgaben von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Am 11.11.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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