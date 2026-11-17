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17.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 59,35 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 59,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'240 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 59,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'785 Bilfinger SE-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 11.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.38 Mrd. EUR gelegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 4,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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