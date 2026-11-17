Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 59,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'284 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 59,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11'142 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 54,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,15 EUR am 15.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 EUR belaufen. Am 11.11.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.36 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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