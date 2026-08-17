Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 77,05 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'420 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'745 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 40,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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