Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE büsst am Montagnachmittag ein

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 76,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'363 Punkten steht. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 75,80 EUR. Bei 77,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 20'391 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 41,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (72,90 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,93 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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