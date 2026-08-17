Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 76,80 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'464 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,65 EUR aus. Bei 77,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'666 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 68,36 Prozent zulegen. Am 12.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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