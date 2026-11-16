Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 60,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'671 Punkten liegt. Bei 60,60 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 4'711 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 113,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2026 auf bis zu 53,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Bilfinger SE liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,25 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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