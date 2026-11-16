Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 60,40 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'564 Punkten liegt. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24'207 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 114,07 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,15 EUR am 15.10.2026. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 13,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.38 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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