Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12'419 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 114,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 11.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger-Aktie mit Verlusten: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht