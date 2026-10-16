Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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16.10.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,10 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 55,10 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'518 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 55,35 EUR. Bei 55,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 3'073 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 134,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2026 auf bis zu 53,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 3,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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