Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 56,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'737 Punkten liegt. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,80 EUR aus. Bei 55,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 131'189 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 130,48 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,26 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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