Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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16.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 56,10 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 56,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'808 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 56,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 55,20 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 89'667 Aktien.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 130,48 Prozent zulegen. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 5,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 4,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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