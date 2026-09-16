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16.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag Verlust reich

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 74,40 EUR.

Bilfinger
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Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 74,40 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'211 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 74,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,85 EUR. Zuletzt wechselten 891 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,79 Prozent. Am 14.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,90 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 3,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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