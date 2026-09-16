Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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16.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 75,40 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 75,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'305 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 76,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100'220 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 71,49 Prozent wieder erreichen. Bei 71,90 EUR fiel das Papier am 14.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 4,64 Prozent sinken.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.
In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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