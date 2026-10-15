Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE fällt am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 54,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'903 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,70 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9'252 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 58,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,65 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 1,28 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 4,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger sichert sich Grossauftrag bis 2030 - Aktie steigt

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen