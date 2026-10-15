Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 53,80 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'946 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 53,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79'832 Bilfinger SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 58,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Abschläge von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,48 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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