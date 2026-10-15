Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Verlusten

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 53,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'837 Punkten notiert. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 53,70 EUR. Mit einem Wert von 54,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 32'536 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 140,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Am 15.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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