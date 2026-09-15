Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag kaum verändert

Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,90 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'859 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 73,35 EUR. Bei 72,85 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3'921 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 77,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,37 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,76 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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