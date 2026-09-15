Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Bilfinger SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 74,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'159 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 75,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55'806 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 42,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.09.2026 auf bis zu 71,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,76 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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