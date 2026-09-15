Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Dienstagmittag zu

Das Papier von Bilfinger SE legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 73,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'983 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 73,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 73,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'880 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 75,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2026 Kursverluste bis auf 71,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,76 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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