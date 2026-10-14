Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 55,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'189 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 55,35 EUR. Bei 55,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 3'407 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 133,82 Prozent wieder erreichen. Bei 53,90 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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