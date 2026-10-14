Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 55,60 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'343 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 55,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38'520 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 132,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 53,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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