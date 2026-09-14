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14.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 75,55 EUR.

Bilfinger
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Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 75,55 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'599 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 75,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3'207 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 71,14 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,51 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,76 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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