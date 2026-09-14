Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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14.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Montagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 73,15 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 73,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'143 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 34'636 Stück.
Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 76,76 Prozent Luft nach oben. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 0,34 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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