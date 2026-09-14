Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Abschlägen

Um 12:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 73,90 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'187 Punkten steht. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,80 EUR nach. Bei 75,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 15'485 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 1,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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