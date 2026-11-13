Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 59,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'697 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 59,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4'261 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Am 11.11.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.36 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger-Aktie mit Verlusten: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht