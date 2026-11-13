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13.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 59,70 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 59,70 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'654 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 58,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'920 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 116,58 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 12,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 11.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.36 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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