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13.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Bilfinger SE
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 59,15 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 59,15 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'722 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 24'243 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,15 EUR am 15.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 10,14 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 11.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.36 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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