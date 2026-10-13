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13.10.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Bilfinger SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bilfinger SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,55 EUR.

Bilfinger
51.23 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Bilfinger SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 55,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'139 Punkten steht. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,00 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,55 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'125 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 53,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,97 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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