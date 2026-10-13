Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Nachmittag südwärts

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 54,45 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'047 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54'025 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Bei 53,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 1,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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