Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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13.08.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 76,90 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 76,90 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'327 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,40 EUR zu. Bei 76,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 58'525 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 68,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 5,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,05 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 13.05.2026. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,93 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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