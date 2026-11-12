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12.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Nachmittag
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 60,55 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 60,55 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'765 Punkten steht. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,45 EUR nach. Bei 62,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 61'275 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 53,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2026 Kursverluste bis auf 53,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 12,22 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,44 EUR belaufen. Am 11.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.36 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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