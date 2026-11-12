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12.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 61,60 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 61,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'171 Punkten steht. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,55 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27'256 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2026 (53,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 11.11.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.36 Mrd. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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