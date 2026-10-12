Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 55,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'054 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 55,60 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 5'032 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 2,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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