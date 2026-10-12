Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Nachmittag

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 55,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'071 Punkten tendiert. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 56,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36'370 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 131,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (53,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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