Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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12.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag fester
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 55,40 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 55,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'027 Punkten notiert. Bei 55,85 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 55,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22'659 Bilfinger SE-Aktien.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,39 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,71 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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