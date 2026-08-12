Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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12.08.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 8,6 Prozent auf 73,45 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 8,6 Prozent auf 73,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'287 Punkten realisiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,90 EUR nach. Bei 77,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 43'581 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Gewinne von 76,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (72,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 0,75 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 13.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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