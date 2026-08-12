Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag tiefrot

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 75,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'491 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 72,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 183'896 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,60 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,05 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 13.05.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,84 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.27 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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