Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 64,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'253 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 65,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28'144 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR an. Gewinne von 100,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 3,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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