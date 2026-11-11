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11.11.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag tiefer

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 62,35 EUR ab.

Bilfinger
55.82 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 62,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'055 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 61,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118'167 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 107,38 Prozent Luft nach oben. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 17,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 3,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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