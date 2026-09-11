Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag gefragt

Das Papier von Bilfinger SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 75,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'617 Punkten tendiert. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'491 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,40 Prozent. Am 12.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 2,80 Prozent wieder erreichen.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,76 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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