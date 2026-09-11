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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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11.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 75,40 EUR zu.

Bilfinger
71.89 CHF -4.10%
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Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 75,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'613 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 76,40 EUR. Bei 74,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61'992 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 71,49 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,90 EUR am 12.08.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 3,32 Prozent sinken.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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