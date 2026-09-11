Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 76,05 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 76,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Bei 76,15 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34'903 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 41,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,03 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
16:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bilfinger SE
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.