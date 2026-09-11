Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 76,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Bei 76,15 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 74,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34'903 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 41,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,03 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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