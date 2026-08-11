Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag tiefer
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 79,15 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 79,15 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'257 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 79,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 923 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Gewinne von 63,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,25 EUR am 11.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,05 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 13.05.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,55 Prozent auf 1.31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.