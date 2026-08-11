Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag tiefer

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 79,15 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'257 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 79,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 923 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Gewinne von 63,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,25 EUR am 11.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,05 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 13.05.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,55 Prozent auf 1.31 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Analysten sehen bei Bilfinger SE-Aktie Potenzial