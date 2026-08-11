Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 16:28 Uhr 1,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'348 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 81,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59'543 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 59,93 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,25 EUR am 11.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 4,45 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,05 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 13.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,55 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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